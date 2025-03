Fluminense possui aproveitamento favorável na terceira fase da Copa do Brasil

Classificado à terceira fase da Copa do Brasil, o Fluminense possui um aproveitamento favorável do ponto de vista histórico na próxima etapa da competição. O Tricolor foi eliminado em apenas duas ocasiões desde que o torneio englobou as equipes que disputavam a Libertadores.

O Fluminense só caiu na terceira fase da Copa do Brasil em 2014 e 2018 para América-RN e Avaí, respectivamente. Nas outras oito vezes, o Tricolor conseguiu derrubar Sampaio Corrêa, Paysandu, Vila Nova, Bragantino, Figueirense, Luverdense, Criciúma e Ypiranga, tendo um aproveitamento de 80% para classificações às oitavas de finais do torneio.

A equipe de Mano Menezes ainda não possui adversário definido, embora esteja classificada no Bloco I e evitará confrontos contra os três grandes do Rio de Janeiro, os quatro grandes de São Paulo, além de Atlético-MG, Fortaleza e Bahia. Com isso, a tendência é a de que o Time de Guerreiros enfrente um rival tecnicamente mais frágil e com menos investimento.

Mas apesar da boa fase, o Fluminense só volta a campo pela Copa do Brasil no fim de abril, quando será disputado o jogo de ida da próxima fase da competição. O confronto de volta será realizado em meados de maio, ou seja, o Tricolor dividirá as atenções do torneio com as participações no Brasileirão e na Copa Sul-Americana.

Sem o fim da segunda fase da Copa do Brasil, o Fluminense ainda desconhece os possíveis adversários que poderá encarar na próxima etapa. Ainda assim, o Tricolor se mantém confiante para avançar às oitavas de final, onde chegou em 2024 e foi eliminado pelo Juventude.

