Grêmio fará operação para ter convocados contra o Juventude

O Grêmio divulgou, nesta segunda-feira (18), que montou uma programação para contar com Soteldo, Villasanti e Aravena, para o próximo confronto do Campeonato Brasileiro. Segundo o Clube, o jogo contra o Juventude é uma “decisão”.

A operação conta com o apoio de Celso Rigo, empresário que é parceiro comercial do Grêmio, que viabilizou um jato particular para trazer os jogadores até Porto Alegre. Além disso, O supervisor de adaptação Ruan Noms e o fisioterapeuta Ingrael do Amaral vão acompanhar o trio pensando na recuperação física dos atletas. Ao todo serão percorridos aproximadamente 4.200 quilômetros.

A viagem terá duas paradas: no Chile, onde Soteldo e Aravena estarão, e Paraguai, para buscar Villasanti. Neste período, os jogadores já estarão em tratamento recuperativo. De acordo com o Tricolor, botas pneumáticas de compressão, eletroestimuladores e uma pistola de liberação miofascial serão utilizados.

Soteldo e Aravena foram convocados por suas seleções. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

O Grêmio encara a partida de quarta-feira como uma decisão. Para tanto, planejou a execução de uma logística especial e fará um esforço para antecipar o retorno e a recuperação física dos gremistas convocados para defender as Seleções de seus países, em jogos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Após buscar o trio, o vôo fará escala em Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguirá para Porto Alegre. A expectativa de chegada na capital gaúcha é no início da manhã de quarta-feira. Após o desembarque, o trio será reavaliado pela comissão técnica gremista para saber se há condições de jogo.

A importância do jogo contra o Juventude

A partida contra o Juventude vale mais do que três pontos para o Grêmio, afinal, pode significar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas dois pontos separam as equipes na tabela de classificação.

Além de toda operação montada para contar com o trio convocado, a torcida do Grêmio dará o apoio. Ainda não há projeção de público, mas cerca de 19 mil ingressos foram vendidos até o momento. A partida ocorre na quarta-feira (20), a partir das 19h, na Arena.

