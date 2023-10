Ao longo do ano, foram 10 penalidades assinaladas a favor do Tricolor, apenas quatro terminaram com a bola dentro do gol. No Campeonato Gaúcho, Suárez converteu uma cobrança contra Caxias. As outras três cobranças certeiras foram no Brasileiro. Contra Bragantino, São Paulo e Coritiba, Cristaldo não desperdiçou a oportunidade.