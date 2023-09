Com o empate, o Imortal subiu momentaneamente para a vice-liderança do Brasileirão, com 44 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que ainda joga neste domingo (1). Com uma semana livre para treinos, o Grêmio volta a campo somente na próxima rodada. A equipe de Renato Gaúcho disputa o clássico com o Internacional no domingo (8), às 16h, no Beira-Rio.