Grêmio e Caxias tem expectativa de 20 mil torcedores na Arena

Acabou a espera. O Grêmio vai reencontrar a sua torcida na noite deste domingo (26), quando encara o Caxias, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Para a partida, são esperados 20 mil torcedores na Arena.

São esperados 20 mil torcedores para a partida do Grêmio neste domingo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

De acordo com a administradora da Arena, até a tarde deste domingo, haviam sido vendidos 8.954 ingressos para o confronto. Com isso, a expectativa é de 20 mil torcedores para a estreia do Tricolor em casa.

A partida, além de ser a primeira na casa gremista pelo Gauchão, marca a estreia de Gustavo Quinteros no comando do Tricolor na Arena. O técnico fez o seu primeiro jogo na última rodada, mas ainda não esteve na casamata em Porto Alegre.

Na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrentou o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, em Pelotas. Na ocasião, os times não saíram do 0 a 0 e finalizaram suas estreias com um ponto conquistado cada.

Estreia de Cuellar ainda não ocorrerá neste domingo

O reforço mais badalado do Grêmio até o momento ainda não tem data para fazer a sua estreia. Gustavo Cuéllar já treina com a equipe, mas ainda não teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, com isso, não fica à disposição de Quinteros.

A lista de relacionados, divulgada na manhã deste domingo, não conta com o nome do colombiano. João Lucas, por outro lado, fica à disposição do técnico. O novo lateral-direito já fez a sua estreia com a camisa Tricolor e deve iniciar a partida no banco de reservas.