Grêmio anuncia novo técnico para a equipe Sub-20

O Grêmio anunciou, nesta quinta-feira (12), Fabiano Daitx como o treinador da equipe Sub-20. Aos 50 anos, o profissional chega ao Tricolor após passagens por clubes do interior do Rio Grande do Sul. O primeiro desafio do comandante será a Copa São Paulo, que inicia em janeiro.

➡️Grêmio anuncia mudança na direção após saída de vice-presidente

A comissão técnica da categoria será mantida, tendo como auxiliar Ruimar Kunzel, o preparador físico Rafael Dias e seu auxiliar João Paulo Ribeiro, além do preparador de goleiros Marcelo Rhoden. O técnico foi apresentado ao grupo de jogadores nesta tarde.

- Fiquei muito feliz pelo convite. Estou ciente de toda a responsabilidade que estou assumindo. A categoria Sub-20 do Grêmio é tradicionalmente muito forte e a expectativa de fazer um grande trabalho é muito alta. Logo de cara já teremos um enorme desafio, que é a disputa da Copa São Paulo, e eu espero que possamos fazer uma grande competição e principalmente seguir formando jogadores. - disse o novo técnico gremista.

Velho conhecido do futebol gaúcho, Daitx acumula passagens pelas categorias de base do Novo Hamburgo, Caxias e Ulbra. No futebol profissional, o currículo é extenso. Maninho, como também é conhecido, treinou o Brasil de Pelotas, Ypiranga, Avenida, Esportivo, São Luiz, entre outros.

Daitx também foi técnico do Azuris, do Paraná (Foto: Maurício Mateus Moreira/Azuriz)

Grêmio ainda procura técnico para o elenco principal

Após a saída de Renato Gaúcho, na segunda-feira (9), o Grêmio busca um grande nome para comandar a equipe, mas não deve ser definido até a próxima semana. Tite era a ficha 1 da direção gremista, mas o técnico disse que dará preferência a propostas da Europa.

Com a negativa, novos nomes surgiram na pauta Tricolor como Hernan Crespo e Matías Almeyda, mas já foram descartados. Fabio Carille, que esteve no Santos nesta temporada, é um dos nomes estudados pela direção, que ainda mantem outras opções em sigilo total.