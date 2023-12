Com reforço estrelado e conquistas, o ano do Grêmio surpreendeu. Mesmo que não tenha sido campeão brasileiro, a equipe se despede de 2023 com dois títulos e podendo dizer que Luis Suárez, um dos maiores craques do mundo, vestiu a camisa do Imortal. Abaixo, o Lance! relembra o pior e o melhor momento do Tricolor em 2023.