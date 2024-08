Goleiro do Grêmio é alvo de críticas após batida de pênalti de Arias: ‘Patético’

Augustin Marchesín em ação pelo Grêmio (Foto: Divulgação / Grêmio)







O primeiro tempo de Fluminense e Grêmio trouxe preocupações para os gremistas. Na noite desta terça-feira (20), a atuação dos gaúchos rendeu críticas para o elenco, em especial para o goleiro Marchesín.

Isso porque, aos 28 minutos, uma penalidade foi assinalada para o Fluminense. Na batida, Jhon Arias foi para um lado e Marchesín para o outro. Antes disso, o goleiro já havia sido vazado pelo zagueiro Thiago Silva.

Não precisou de muito para que o nome de Marchesín fosse parar entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). Os torcedores do Grêmio não ficaram felizes com a penalidade, mas mais ainda, com o goleiro. Até o momento, o arqueiro não fez uma defesa de pênalti com a camisa do Tricolor.

