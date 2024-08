Expulsão? Gaciba dá veredito sobre lance de pênalti em Fluminense x Grêmio

Leonardo Gaciba é comentarista de arbitragem da ESPN (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 19:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro tempo de Fluminense x Grêmio contou com uma polêmica no Maracanã nesta terça-feira (20). Após análise no VAR, o árbitro marcou um pênalti para o Tricolor, mas jogadores e torcedores do clube carioca cobraram a expulsão de Dodi no lance. O ex-árbitro Leonardo Gaciba analisou a jogada.

- A bola toca no braço, em uma ação de bloqueio. Não é a interpretação de movimento natural ou não. Pelas imagens, ele amplia o espaço corporal, o pênalti é bem marcado - começou Gaciba, durante transmissão do jogo na ESPN.

- Olhando para o ângulo atrás do gol, a bola ia para fora, o que transforma isso em um ataque promissor e não em uma situação clara e manifesta de gol, por isso o cartão amarelo, por impedir um ataque promissor. Aí não é intenção ou não, é saber se a bola iria para o gol - completou.

O árbitro uruguaio Andrés Matonte deu cartão amarelo a Dodi no lance. Além do pênalti convertido por John Arias, o Fluminense já havia marcado também com Thiago Silva, de cabeça. O primeiro jogo das oitavas de final entre os clubes, no Couto Pereira, terminou com vitória do Grêmio por 2 a 1.