Gigante da Série A denuncia 15 erros graves de arbitragem em 2025

O Grêmio divulgou nesta segunda-feira (6 de outubro) uma nota oficial em que manifesta “indignação” diante de uma sequência de 15 erros graves de arbitragem ao longo da temporada 2025, que, segundo o clube, impactaram diretamente resultados de partidas e geraram prejuízos esportivos, econômicos e institucionais.

De acordo com o comunicado, o episódio mais recente ocorreu no dia 4 de outubro, no jogo contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, quando dois equívocos determinantes teriam alterado o resultado da partida. O Grêmio afirma que atletas, dirigentes e torcedores manifestaram revolta, inclusive nas redes sociais oficiais do clube.

Na nota, o clube detalha as ações que pretende adotar:

Solicitação formal junto ao Departamento de Competições da CBF para anulação dos cartões aplicados a Walter Kannemann (vermelho) e Marlon (amarelo) naquela partida.

Abertura de processos jurídicos para evitar que o clube ou os atletas sofram punições futuras por conta de erros que foram cometidos em campo.

Mobilização de um movimento nacional pela qualificação da arbitragem, com objetivo de reduzir a margem de erro e proteger a integridade das competições.

O executivo de futebol gremista, Luis Vagner Vivian, foi enviado ao Rio de Janeiro para discutir os erros com a Comissão de Arbitragem da CBF e propor medidas de aperfeiçoamento técnico. O clube lembra que já havia promovido iniciativa semelhante em maio, liderada por seu presidente e pelo coordenador técnico Luiz Felipe Scolari.

Outras medidas complementares ainda estão em avaliação e serão divulgadas oportunamente.

Ao final da nota, o Grêmio enfatiza que sua mobilização não é apenas para defender seus interesses diretos, mas também para promover ética, justiça esportiva e transparência no futebol brasileiro.

