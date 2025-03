Clube da Série B anuncia contratação por empréstimo do goleiro Adriel, do Grêmio

O Athletic anunciou oficialmente, na manhã desta terça-feira (25), a contratação por empréstimo de Adriel, do Grêmio. O vínculo do goleiro de 24 anos com a equipe de São João del Rei–MG, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, será válido até o final desta temporada.

Na negociação entre Athletic e Grêmio, ficou acordado que o clube mineiro terá opção de adquirir os direitos federativos e parte dos direitos econômicos de Adriel. Entretanto, a compra deverá ser efetuada durante o período do empréstimo.

Antes de emprestar Adriel para o Athletic, o Grêmio renovou seu contrato. O vínculo do goleiro com o Tricolor Gaúcho, que expiraria no final deste ano, foi estendido até dezembro de 2027.

Adriel ficou sem espaço no Grêmio após retornar do Bahia

Depois de se destacar na conquista do Campeonato Gaúcho de 2023, mas perder espaço por conta de atos de indisciplina, Adriel esteve emprestado pelo Grêmio para o Bahia nas duas últimas temporadas. Em 2024, disputou 13 jogos pelo Tricolor de Aço, que optou por não exercer o direito de compra do goleiro.

De volta ao Grêmio para a temporada 2025, Adriel não recebeu oportunidades por conta do retorno de Gabriel Grando do Cruzeiro e da contratação de Tiago Volpi. Ele figurou no banco de reservas em apenas uma partida do Gauchão deste ano.

Adriel em treinamento do Grêmio no CT Luiz Carvalho. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA)

Curiosamente, o Athletic, destino de Adriel, enfrentou o Grêmio no último dia 12, pela segunda fase da Copa do Brasil. Com duas falhas de Diego Vitor, goleiro da equipe mineira, e partida terminou empatada em 3 a 3. Nos pênaltis, o Tricolor Gaúcho avançou para a terceira fase.