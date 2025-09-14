Arthur não teve a reestreia que esperava pelo Grêmio. 45 mil torcedores lotaram a Arena do Grêmio, o volante esteve em campo durante os mais de 90 minutos do jogo, mas o Tricolor Gaúcho perdeu por 1 a 0 para o Mirassol, na tarde deste sábado (13), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e saiu do gramado vaiado.

— O torcedor está no direito dele, de cobrar a gente. Fico feliz, minha reestreia no Grêmio. A torcida veio, fizeram a parte deles. Sou muito grato, é disso que a gente precisa. Que venha, que incentive, e depois do jogo, se tem que cobrar, cobre. Faz parte, a gente também tem nossa autocrítica. Mas o principal é que não vai faltar nunca determinação, entrega. Obviamente que não foi o resultado que gostaríamos, mas faz parte. É trabalhar — comentou Arthur, na zona mista da Arena do Grêmio, após a partida.

Arthur entende que o Grêmio precisa melhorar no 'último terço'

O volante avaliou a atuação do Grêmio. Destacou que a equipe apresentou aspectos positivos, mas, também, tem outros a melhorar.

— Acho que tivemos momentos bons, com posse de bola, mas talvez melhorar um pouco o nosso último terço de campo. Mas também não estou falando que é culpa de atacante ou meio-campo, é no geral. O time tem que ter autocrítica, humildade, saber o que precisa melhorar — frisou.

Arthur em sua reestreia pelo Grêmio, contra o Mirassol. (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Com a derrota, o Grêmio permaneceu na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos — apenas três acima do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Tricolor Gaúcho terá pela frente o clássico Gre-Nal, domingo, dia 21, às 17h30min, no Beira-Rio.