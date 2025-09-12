Com a reestreia de Arthur como atração, a Arena do Grêmio deve receber grande público para o jogo entre Grêmio e Mirassol. A partida deste sábado (13), às 16h, é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Conforme a última atualização da Arena do Grêmio, divulgada na manhã de quinta-feira (11) — mais de 48h antes do jogo, portanto — os ingressos vendidos já superavam a marca de 20 mil. Os setores Arquibancada Norte, Gramado Leste e Gramado Oeste estavam esgotados.

Embora, dessa vez, a Arena do Grêmio não tenha divulgado, oficialmente, projeção de público, a expectativa é de 40 mil gremistas para o jogo contra o Mirassol. Desde que Marcelo Marques comprou a gestão do estádio e a repassou para o clube, o que diminuiu o valor dos ingressos, a média é de 31.289 torcedores nas partidas do Grêmio como mandante.

Geral do Grêmio em partida na Arena do Grêmio. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Arthur foi preparado cuidadosamente para reestrear pelo Grêmio contra o Mirassol

Personagem que contribuirá para levar muitos gremistas à Arena para a partida diante do Mirassol, Arthur voltará a jogar no estádio, com a camiseta tricolor, após mais de sete anos. O volante de 29 anos foi vendido, em 2018, para o Barcelona-ESP, naquela que é, até hoje, a maior transferência da história do Grêmio.

Arthur foi preparado cuidadosamente pela comissão técnica de Mano Menezes para reestrear diante do Mirassol. O volante sequer foi relacionado para o empate em 1 a 1 do Grêmio com o Flamengo, antes da Data Fifa, no dia 31 de agosto, no Maracanã, mesmo que já treinasse normalmente com o elenco tricolor.

— Muito fácil você colocar o jogador em um jogo, sem condição, e as coisas já começam tudo errado. Depois, para você refazer, retomar, é pior para todo mundo — revelou Mano em entrevista coletiva após o jogo contra o Flamengo.

Mano Menezes em jogo do Grêmio. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

— A condição que ele vai ter no jogo do Mirassol certamente é muito melhor, porque ele vinha em um ritmo de treinamento em uma pré-temporada para um jogador que não ia jogar no clube. É diferente. Agora ele está sendo trabalhado e preparado como jogador que vai jogar, que vai ser um dos principais jogadores da equipe — concluiu.