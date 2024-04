Estudiantes x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo da Libertadores

Estudiantes e Grêmio se enfrentam na terceira rodada da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 06:00 • La Plata (ARG)

Estudiantes, da Argentina, e Grêmio se enfrentam neste terça-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola vai rolar a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, com transmissão da ESPN e Star +.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Estudiantes-ARG e Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES-ARG X GRÊMIO

3ª RODADA - FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: domingo, 23 de abril de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG);

📺 Onde assistir: ESPN e Star +;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ESTUDIANTES-ARG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero e Eric Meza; Santiago Ascacíbar e Enzo Pérez; José Sosa, Thiago Palacios e Mauro Méndez; Guido Carrillo.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Fabio; Villasanti e Dodi (Pepê); Gustavo Nunes, Cristaldo e Soteldo; JP Galvão (Diego Costa).