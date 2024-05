Livre no mercado, Marcelo Grohe entra na mira de clubes do Brasil e da Arábia Saudita

Marcelo Grohe atrai a atenção de clubes do Brasil e da Arábia Saudita (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 21:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Com o fim de sua passagem pelo Al-Ittihad, o goleiro Marcelo Grohe é alvo de interesse de clubes do Brasil e da Arábia Saudita. No entanto, o atleta não tem pressa para definir o futuro.

A continuidade no país do Oriente Médio é vista com dificuldade caso seja para uma das equipes que pertença a Saudi Arabia’s Public Investment Fund. Apenas Al Hilal, Al Nassr, Al-Ittihad e Al Ahli são beneficiados com investimento público estatal.

Caso venha para o Brasil, Marcelo Grohe só poderá atuar oficialmente a partir do dia 10 de julho por conta do período da janela de transferências. O caso do goleiro se assemelha aos exemplos de Thiago Silva e Felipe Anderson, que sairão da Europa para Fluminense e Palmeiras, respectivamente.

Aos 37 anos, Marcelo Grohe possui uma longa história com o Grêmio, onde atuou por 15 anos entre 2004 e 2019. O atleta foi eleito por três anos como melhor goleiro do Campeonato Saudita, além de ter sido campeão nacional e da Supercopa Saudita em 2022/2023.