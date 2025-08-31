menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

Tiago Volpi chama responsabilidade e entra para a história do Grêmio com gol de pênalti

Goleiro garantiu o empate do Tricolor Gaúcho com o Flamengo, no Maracanã

Tiago Volpi comemora gol de pênalti no empate do Grêmio com o Flamengo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraTiago Volpi comemora gol de pênalti no empate do Grêmio com o Flamengo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 31/08/2025
18:56
Atualizado há 1 minutos
  Mais Notícias

Tiago Volpi foi o grande nome do empate do Grêmio em 1 a 1 com o Flamengo, na tarde deste domingo (31), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de fazer duas grandes defesas, o goleiro gremista chamou a responsabilidade e cobrou pênalti com categoria, deslocando Rossi, aos 39 minutos do segundo tempo, para garantir ponto precioso ao Tricolor Gaúcho.

Autor de 15 gols pelo Toluca, do México, Volpi já havia marcado nas disputas de pênalti do Grêmio contra Juventude, pelo Campeonato Gaúcho, e São Raimundo, pela Copa do Brasil, no início deste ano. Contudo, esse é o primeiro gol do camisa 1 no tempo normal pelo Tricolor Gaúcho. Ele se torna o terceiro goleiro da história do clube a atingir tal feito.

— Feliz. Primeiro agradecido a Deus, pela oportunidade de estar aqui, e pela oportunidade que ele me brindou hoje, de poder bater o pênalti, de converter. O primeiro em tempo de jogo. Vinha já de alguns gols no Toluca, no Querétaro, no São Paulo, também de pênalti. Agradecer ao Mano [Menezes], porque não deve ser fácil para ele deixar o goleiro bater nessas alturas. O Mateus [Famer], o Everson [Pereira], que sempre apoiam durante a semana, quando treino essas cobranças de pênalti — ressaltou Volpi, em entrevista ao Premiere, após a partida.

'Seria um peso muito grande para Cristaldo', justifica Mano

A decisão para que Volpi cobrasse, como destacou o próprio goleiro, passou por Mano Menezes. E o treinador do Grêmio explicou a escolha em sua entrevista coletiva após o empate com o Flamengo.

— Quando tivemos a penalidade máxima a favor, Braith[waite] já não estava mais, que é o nosso batedor oficial. Acho que seria um peso muito grande para Cristaldo nesse momento. Não quis dar a ele. Eu sei que ele iria assumir essa responsabilidade. Mas Volpi treina muito bem, cobra bem. A equipe confia muito nele. Até disse que não confio muito [risos], mas os colegas confiaram e ele bateu muito bem, bateu com frieza, em um momento importante do jogo — elogiou Mano.

Mano Menezes no Maracanã no jogo entre Flamengo e Grêmio. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Mano Menezes no Maracanã no jogo entre Flamengo e Grêmio. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

