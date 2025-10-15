O Grêmio encerrou a preparação para o duelo com o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, na manhã desta quarta-feira, em atividade realizada no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho. A equipe finalizou os ajustes para a partida desta quinta-feira (16), às 19h, na Arena do Grêmio, válida pela 28ª rodada da competição nacional.

Antes de irem a campo, os jogadores participaram de uma apresentação de vídeo conduzida pela comissão técnica. Por volta das 11h20, o elenco iniciou o trabalho no campo dois com atividades de aquecimento, que incluíram exercícios de ativação dos membros inferiores, alongamentos, arranques em velocidade e mudanças de direção entre estacas. Enquanto isso, os goleiros realizaram atividades específicas da posição.

Na sequência, os atletas de linha participaram de um trabalho de rondo e, por fim, passaram ao campo um para o treino tático comandado por Mano Menezes. O técnico utilizou a parte final da sessão para realizar os últimos ajustes na estratégia da equipe para o confronto diante dos paulistas.

Assim, o Grêmio deve ir a campo com: Gabriel Grando, Marcos Rocha, Erick Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuellar, Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu (Pavon) e Carlos Vinicius;

Lista de pendurados

Além da importância do duelo, o time gaúcho já mantém atenção voltada para o confronto seguinte, diante do Bahia, uma vez que vários jogadores estão pendurados com cartão amarelo.

Entre os atletas em risco de suspensão estão o goleiro Tiago Volpi, os zagueiros Gustavo Martins e Wagner Leonardo, os meio-campistas Dodi e Alex Santana, além do atacante Amuzu. O volante Villasanti também aparece na lista, embora esteja fora do restante da temporada por lesão.

O lateral Marlon, que igualmente acumula cartões, não enfrenta o São Paulo, já que cumpre suspensão automática. O clube, porém, ainda tenta reverter a punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Jogadores pendurados no Grêmio:

Tiago Volpi Gustavo Martins Wagner Leonardo Dodi Alex Santana Amuzu Villasanti* Marlon*

*Villasanti está fora da temporada por lesão.

*Marlon cumpre suspensão, mas o clube tenta reverter a punição no STJD.