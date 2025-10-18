A festa do título brasileiro Sub-17 do Atlético-MG, conquistado de forma heroica sobre o Grêmio neste sábado (18), foi marcada por uma gafe bizarra e que gerou enorme repercussão: na hora de erguer a taça, os confetes lançados na Arena MRV eram azuis, cor do rival Cruzeiro e também do adversário da final. O erro gerou revolta instantânea de atleticanos e muitas piadas de rivais nas redes sociais.

No momento mais esperado da comemoração, quando os jovens do Galo levantaram o troféu de campeão nacional, os canhões de confete e serpentina dispararam na cor azul. A cena causou estranheza e indignação, já que a cor não tem nenhuma relação com o Atlético-MG, mas sim com seu maior rival e com o time que acabara de ser derrotado.

CBF já contava com a vitória do Grêmio? A reação da web

Nas redes sociais, a gafe virou o principal assunto do pós-título. Torcedores atleticanos demonstraram sua indignação com o erro da organização, enquanto rivais não perderam a chance de fazer piada com a situação inusitada. Muitos internautas especularam, em tom de crítica ou de brincadeira, que a CBF já contava com a vitória do Grêmio e havia preparado a festa com as cores do time gaúcho.

Confira as principais reações:

Como foi o título heroico do Atlético-MG

A festa atleticana só foi possível graças a uma virada histórica. Após perder o jogo de ida por 4 a 1 no Sul, o Galinho precisava vencer por três gols de diferença na Arena MRV para levar aos pênaltis. E conseguiu de forma emocionante. Com dois gols de Cauã Soares e um golaço de Ronaldo nos acréscimos do segundo tempo, o time mineiro fez o 3 a 0 e forçou as penalidades. Nas cobranças, brilhou a estrela do goleiro Kaio Assis, que defendeu uma cobrança e garantiu a vitória por 4 a 2 e o título inédito para o Atlético-MG na categoria.