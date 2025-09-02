Torcedores se dividem sobre possível acerto de Willian com o Grêmio: ‘Empolgação de um senhor’

O atacante Willian, ex-Chelsea e Corinthians, está na mira do Grêmio. Livre no mercado, após deixar o Fulham, da Inglaterra, o jogador de 37 anos já esteve na mira do Tricolor em outras janelas de transferências. No entanto, o interesse do clube gaúcho não agradou a todos os torcedores.

Se para uns, o atacante seria titular absoluto na equipe de Mano Menezes, há também quem acredite no contrário. Em tom de ironia, um dos internautas destacou que a contratação é boa, mas veio com 10 anos de atraso. Há 10 anos, Willian vivia seu melhor momento na carreira, atuando pelo Chelsea.

No entanto, alguns gremistas se mostraram animados com a possível chegada do atacante. Confira as reações abaixo.

Revelado pelo Corinthians, o atacante ex-seleção brasileira também acumula passagens por Shaktar Donetsk, da Ucrânia, FK Anzhia, da Rússia, além de Chelsea e Arsenal, da Inglaterra. No Fulham, seu último clube, atuou ao lado do brasileiro Carlos Vinícius, atualmente no Grêmio. A última passagem pelo Brasil aconteceu entre 2021 e 2022, quando retornou ao Timão.

Carreira de Willian

Willian foi revelado pelas categorias de base do Corinthians e negociado junto ao Shakhtar Donetsk em agosto de 2007. Após destaque na Ucrânia e na Rússia, foi adquirido pelo Chelsea em 2013 e defendeu os Blues por sete anos, onde viveu seu melhor momento e empilhou títulos, incluindo duas Premier Leagues.

Depois de findar o ciclo em Stamford Bridge, se transferiu para o rival local Arsenal, mas viveu um ano de pouco brilho e optou por voltar ao Timão. A segunda passagem no clube, porém, não empolgou, devido a seguidas lesões. O Fulham manifestou interesse, e a transferência foi acertada; após os dois anos vividos no Craven Cottage, acertou com o Olympiacos, mas atuou apenas três meses na Grécia. Agora, o Grêmio pode ser o futuro destino de Willian, após deixar a equipe inglesa