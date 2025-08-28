O retorno do Rei: Grêmio confirma contratação de Arthur

Enfim, o Grêmio anunciou, no início da tarde desta quinta-feira (28), a contratação de Arthur. Após sete temporadas na Europa, o volante de 29 anos retorna ao Tricolor Gaúcho, por empréstimo da Juventus-ITA, até o final de junho de 2026, com possibilidade de extensão por mais seis meses.

Arthur está em Porto Alegre-RS desde a última segunda-feira (25), quando foi recepcionado por algumas dezenas de torcedores no Aeroporto Salgado Filho. Após realizar exames médicos e assinar contrato, o volante teve sua contratação confirmada pelo departamento de futebol do Grêmio na quarta-feira (27).

Relembre a trajetória de Arthur

Natural de Goiânia-GO, Arthur iniciou sua trajetória nas categorias de base do Grêmio em 2010, com 14 anos. Em 2015, estreou no time profissional do Tricolor Gaúcho sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, atualmente coordenador técnico gremista.

Arthur estourou no Grêmio em 2017, quando foi um dos protagonistas no tricampeonato da Libertadores, e eleito o melhor jogador da final, contra o Lanús, na Argentina. Naquele ano, o volante também figurou na Seleção do Campeonato Brasileiro, e foi escolhido atleta revelação da competição.

Arthur retorna ao Grêmio após sete anos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Após 70 partidas e seis gols marcados, Arthur foi vendido pelo Grêmio para o Barcelona-ESP, na metade de 2018, por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 140 milhões, pela cotação da época). Essa é, até hoje, a maior venda da história do Tricolor Gaúcho.

Além do Barcelona-ESP, em que atuou por duas temporadas, Arthur passou, no futebol europeu, por Juventus-ITA, Liverpool-ING, Fiorentina-ITA e Girona-ESP. Pela Seleção Brasileira, participou da conquista da Copa América de 2019, no Brasil.