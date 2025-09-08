Do Peru, Grêmio recebe informação importante sobre Noriega

Uma notícia vinda do Peru tranquilizou o Grêmio nesta segunda-feira (8). O volante e zagueiro Erick Noriega treina normalmente, e inclusive deve ser titular da Seleção Peruana no jogo contra o Paraguai, nesta terça-feira (9), às 20h30min (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima, pela 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Noriega sentiu dores na coxa direita na derrota do Peru para o Uruguai

Noriega deu susto ao sentir dores na parte posterior da coxa direita na reta final da derrota do Peru, por 3 a 0, para o Uruguai, na última quinta-feira (4), no Centenário, em Montevidéu, pela 17ª rodada das Eliminatórias. Após atuar a partida toda como volante, ele precisou ser substituído aos 43 minutos do segundo tempo.

Noriega em disputa de bola no jogo do Peru contra o Uruguai. (Foto: Eitan Abramovich/Getty Images/AFP)

Como não teve lesão constatada, e deve ficar à disposição para o jogo do Peru contra o Paraguai, a tendência é que Noriega também possa atuar normalmente pelo Grêmio na retomada do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa. No próximo sábado (13), às 16h, o Tricolor Gaúcho recebe o Mirassol, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 23ª rodada.

Noriega teve grande atuação em estreia pelo Grêmio

Contratado pelo Grêmio em agosto, após se destacar contra o próprio Tricolor Gaúcho, pelo Alianza Lima-PER, nos playoffs da Copa Sul-Americana, Noriega deixou ótima impressão em sua estreia pelo Imortal. Atuando como zagueiro, o peruano foi um dos melhores em campo no empate em 1 a 1 com o Flamengo, no dia 31 de agosto, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ.

Erick Noriega com a bola no empate do Grêmio com o Flamengo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Eventual lesão de Noriega seria muito prejudicial para a zaga do Grêmio, já que Balbuena sofreu fratura na fíbula e não jogará mais nesta temporada. O alento é que Gustavo Martins, que se recupera de lesão muscular, voltou a treinar com bola, com o restante do elenco, no CT Luiz Carvalho, na última quinta-feira (4).