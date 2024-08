Cabe no seu time? Willian fica livre no mercado; veja números pelo Fulham

Willian em ação pelo Fulham na Premier League (Foto: Divulgação/Fulham)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 13:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Aos 36 anos, o meia-atacante Willian chegou ao fim de contrato com o Fulham, da Premier League, nesta janela de transferências. Sem uma renovação, o jogador se encontra livre no mercado para fechar com outro clube. Veja com o Lance! os números das últimas temporadas do atleta e se há vaga para um possível retorno ao futebol brasileiro.

Em 2022, Willian retornou ao futebol inglês após passagem conturbada no Corinthians para defender o Fulham. Com o clube londrino, ele teve momentos de destaques nas últimas temporadas da Premier League. Contudo, não conseguiu assumir um grande protagonismo na equipe de Marco Silva. Ao todo, foram 67 jogos disputados, com 10 gols marcados e sete assistências

Vale ressaltar que o desempenho do atleta na última temporada foi inferior ao da primeira. Na temporada de 2024, o brasileiro atuou em 31 jogos, sendo titular apenas em 24 opotunidades, com média de 66 minutos por partida. No ano anterior, ele havia disputado 25 jogos como titular, tendo média de 79 minutos em campo.

Além disso, o desempenho em gols e assistências também caiu. Willian saiu de cinco gols e cinco assistências em 2023 para quatro gols e duas assistências em 2024. A queda de rendimento e a idade avançada podem ter sido cruciais para o Fulham ter optado por não renovar o contrato com o jogador.

Tem vaga no Brasil?

Livre no mercado, Willian passa a ser um possível alvo para os clubes brasileiros. De acordo com a apuração do site "ge", o jogador não busca retornar para o Brasil e deve procurar uma nova oportunidade no futebol internacional. Porém, o cenário não muda o possível desejo de alguns clubes brasileiros.

O Corinthians poderia ser um possível clube para o atleta. A chegada do experiente jogador poderia ser fundamental para uma evolução técnica da equipe de Ramón Díaz. Contudo, o meia teria que aceitar jogar novamente sobre a pressão da luta para evitar o rebaixamento.

Precisando de peça para repor a ausência de Everton Cebolinha, de fora do restante da temporada após sofrer lesão no tendão de Aquiles, o Flamengo pode ser um possível destino para o meia. Acostumado a jogar pelo lado de campo e tendo experiência com o treinador Tite, Willian poderia ser um substituto à altura do camisa 11.

Por fim, Internacional, Grêmio e Athletico-PR, clubes carentes de peças nas posições do meio para o ataque, podem ser também bons destinos para o jogador. O grande desafio no momento parece ser convencê-lo a retornar ao futebol brasileiro.