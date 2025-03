Grêmio renova contrato de Adriel para emprestá-lo a time da Série B

O Grêmio anunciou, na tarde de quinta-feira (21), a renovação de contrato de Adriel. O novo vínculo do goleiro de 24 anos com o Tricolor Gaúcho é válido até o final de 2027, com possibilidade de extensão por mais uma temporada, a depender do atingimento de metas esportivas.

O movimento feito pela direção gremista visa ao empréstimo de Adriel para o Athletic/MG, da Série B do Campeonato Brasileiro, que deve ser confirmado em breve. O antigo contrato do goleiro com o Grêmio durava apenas até o final de 2025.

Curiosamente, o Athletic enfrentou o Grêmio no último dia 12, pela segunda fase da Copa do Brasil. Com duas falhas de Diego Vitor, goleiro da equipe mineira, e partida terminou empatada em 3 a 3. Nos pênaltis, o Tricolor Gaúcho avançou para a terceira fase.

Adriel ficou sem espaço no Grêmio após retornar do Bahia

Depois de se destacar na conquista do Campeonato Gaúcho de 2023, mas perder espaço por conta de atos de indisciplina, Adriel esteve emprestado pelo Grêmio para o Bahia nas duas últimas temporadas. Em 2024, disputou 13 jogos pelo Tricolor de Aço, que optou por não exercer o direito de compra do goleiro.

De volta ao Grêmio para a temporada 2025, Adriel ficou sem espaço a partir do retorno de Gabriel Grando do Cruzeiro e da contratação de Tiago Volpi. Ele figurou no banco de reservas em apenas uma partida do Gauchão deste ano.

Com a saída de Adriel, o Grêmio deve anunciar a contratação do goleiro Jorge, de 23 anos. Recentemente rebaixado com o Pelotas no campeonato estadual, ele pertence ao Gaúcho, de Passo Fundo, que disputará a Divisão de Acesso.