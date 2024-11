Derrota em Palmeiras x Grêmio coloca à prova paciência da torcida com Renato Gaúcho

Renato Gaúcho tem problemas com o time do Grêmio (Foto: Anderson Romao/AGIF)







09/11/2024

A derrota para o Palmeiras por 1 a 0 ficou barata para o Grêmio de Renato Gaúcho. A atuação do time fez com que a paciência da torcida com o ídolo do clube fosse colocada à prova. O gol de Estêvão nesta sexta-feira (8) deixou o Imortal estacionado nos 39 pontos no Brasileirão.

Na coletiva de imprensa após a partida, Renato foi questionado sobre suas escolhas estratégicas para enfrentar a equipe Alviverde. Além disso, o treinador do Grêmio também foi questionado se Marchesín foi o responsável pelo time não ter sofrido uma goleada no Allianz Parque.

- Sim, concordo com isso. O Marchesín hoje teve uma excelente noite, ainda bem. Nós tínhamos a nossa proposta de jogo. Nós sabíamos que o Palmeiras iria nos pressionar bastante, até pelo pelo que eles precisam no campeonato, precisavam da vitória. Eles brigando pelo título, nós sabíamos também que eles iam ser pressionados durante a partida pela torcida, já que vinham de dois resultados não muito bons. A gente estava esperando a hora certa pra contra atacar. A gente sabia que eles iriam deixar espaço para gente, mas infelizmente quando eu tava trocando ideia com a minha comissão pra colocar a equipe um pouco mais pra frente, infelizmente naquele momento nós tomamos um gol.

Para o Cria Lab do Lance!, a situação do comandante é insustentável. Existe um imenso respeito com a história e idolatria de Renato no clube como jogador e treinador, mas, para o influenciador Marlon Ferreira, ele não pode seguir no cargo.

- Renato, acabou, chega, fim da linha. Realmente, tu não consegue mais tirar nada desse time do Grêmio. Tu és o maior ídolo da história do nosso Grêmio. Incontestável como jogador, também como treinador. Não tira os méritos, mas hoje, Renato Portaluppi, a gente tem que conversar. Eu sei, nos bastidores todos dizem que final do ano Renato não deve ficar. Mas se houver uma possibilidade, uma chance da direção renovar com Renato, de verdade, nós torcedores estamos pedindo: não. Não renova. Vai ser ruim para o Renato, vai ser ruim para nós, vai ser ruim para o Grêmio. Tem que dar um descanso, Renato. Tu tem que descansar, tem que ficar fora do Grêmio um tempo. Vai voltar em algum outro momento? Vai ganhar título novamente? Pode ser. Mas o que a gente viu hoje, mais uma partida que o Grêmio pega um time bem organizado, como é o time do Palmeiras, e toma um "totó" dentro de campo. O Grêmio poderia ter sido goleado hoje, ficou muito barato.

O que vem por aí para o Grêmio de Renato Gaúcho?

A parada para a Data Fifa faz com que a próxima partida do Imortal seja apenas no dia 20 de novembro. O Tricolor enfrenta o Juventude, na Arena do Grêmio. Agora, o elenco terá folga até terça-feira para depois retornar aos treinos.