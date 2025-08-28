O Grêmio anunciou, no início da tarde desta quinta-feira (28), a contratação de Arthur. Em entrevista às mídias do Tricolor Gaúcho, o volante de 29 anos destacou o esforço que fez para retornar ao clube que o formou, em contrato de empréstimo, junto à Juventus-ITA, até junho de 2026.

— Quando surgiu o interesse, a gente conversou bastante. Era uma situação complicada, porque dependia um pouco da Juventus. Tinha outras propostas melhores para a Juventus e para mim. Eu não queria, bati o pé para voltar para o Grêmio. Porque é minha casa, minhas raízes. Conversei bastante com eles, falei do meu interesse de voltar para o Grêmio. E aqui estou. Muito feliz por estar de volta — comemorou.

Arthur destaca que volta ao Grêmio 'muito mais maduro'

Natural de Goiânia-GO, Arthur chegou ao Grêmio em 2010, com 14 anos. Protagonista no tricampeonato da Libertadores, em 2017, o volante deixou o clube no ano seguinte, para o Barcelona-ESP, por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 140 milhões, pela cotação da época), na maior venda da história do Tricolor Gaúcho. Depois, passou por Juventus-ITA, Liverpool-ING, Fiorentina-ITA e Girona-ESP até retornar, agora, para o Imortal.

— [Volto] muito mais maduro em tudo. Desde questão profissional, taticamente, fisicamente, leitura de jogo, enfim... mas na pessoal também. Amadureci muito. Cheguei como menino, garoto, saí como um jovem e acho que hoje volto como, realmente, um homem muito mais maduro. E graças ao Grêmio também. Porque tive muitos anos aqui e aprendi muito. O Grêmio foi muito importante na minha formação, nessa trajetória, nessa evolução minha profissional e pessoal — frisou.

Arthur treinou pela primeira vez com o elenco gremista, neste retorno, na manhã desta quinta-feira (28), no CT Luiz Carvalho. Ele será apresentado oficialmente em entrevista coletiva nesta sexta-feira (29), às 13h30min, na Arena do Grêmio.

