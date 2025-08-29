Com o auditório da Arena do Grêmio lotado, o Grêmio apresentou, no início da tarde desta sexta-feira (29), o volante Arthur. O jogador de 29 anos reconheceu sua responsabilidade nesse retorno ao clube, após sete temporadas no futebol europeu.

— Sei da responsabilidade, não fujo dela, e a minha intenção foi essa ao voltar para o Grêmio. Vou fazer de tudo para ajudar — afirmou.

Arthur quer ajudar meninos oriundos das categorias de base do Grêmio

Além de contribuir dentro de campo, Arthur espera poder ajudar, também, fora dele. Por exemplo, em conversas com os jogadores oriundos das categorias de base, que passam pelo mesmo processo que ele passou quando recebeu as primeiras oportunidades no profissional do Grêmio, em 2015, e estourou, em 2017.

— Meninos da base, me identifico muito. Batalhei, a gente sabe que essa transição é complicada. Me sinto à vontade para ajudar, como lá atrás eu fui ajudado — destacou.

Salvador da pátria? Arthur lembra que 'futebol é um jogo coletivo'

Apesar disso, Arthur frisou que a liderança precisa ser conquistada no dia a dia, a partir de suas atitudes. E deixou muito claro que não retorna ao Grêmio como 'salvador da pátria'.

— Futebol é um jogo coletivo. Não vejo uma pessoa sendo salvador da pátria, porque no futebol você precisa de todos. São 11 dentro de campo, mais os outros. Tudo que puder ajudar, vou ajudar — garantiu.

Arthur vestirá a camisa 29, a mesma utilizada em sua primeira passagem pelo Grêmio. O volante disse estar bem fisicamente, apesar de carecer de ritmo de jogo.