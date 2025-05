Compare o início de Brasileirão do Grêmio com 2021 e 2024

O início de Campeonato Brasileiro do Grêmio é preocupante. Em seis jogos até aqui, o Tricolor Gaúcho conquistou apenas cinco pontos — uma vitória, dois empates e três derrotas. Mas essa arrancada abaixo da média do Imortal não é exclusividade desta temporada.

Em 2021, quando foi rebaixado pela terceira vez para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio somou apenas dois pontos nos seis primeiros jogos. Essa pontuação se manteve até à oitava rodada, já o que o Tricolor Gaúcho perdeu para Atlético-GO e Palmeiras na sequência. Na ocasião, surto de Covid-19 no elenco, após a conquista do Campeonato Gaúcho, foi utilizado como justificativa pelo técnico Tiago Nunes.

Ceará 3 x 2 Grêmio - 30/05/2021

Grêmio 0 x 1 Athletico-PR - 13/06/2021

Sport 1 x 0 Grêmio - 17/06/2021

Grêmio 2 x 2 Santos - 24/06/2021

Grêmio 0 x 0 Fortaleza - 27/06/2021

Juventude 2 x 0 Grêmio - 30/06/2021

Tiago Nunes era o técnico do Grêmio no início do Campeonato Brasileiro de 2021. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em 2024, embora não tenha caído, o Grêmio também não teve arrancada positiva, e, tampouco, fez boa campanha no Brasileirão. Nas seis primeiras partidas, o Tricolor Gaúcho somou seis pontos, com duas vitórias e quatro derrotas. A partir do quinto jogo, o argumento utilizado pelo técnico Renato Portaluppi foi a tragédia climática no Rio Grande do Sul, que impediu a equipe de treinar e jogar em Porto Alegre.

Vasco da Gama 2 x 1 Grêmio - 14/04/2024

Grêmio 2 x 0 Athletico-PR - 17/04/2024

Grêmio 1 x 0 Cuaibá - 20/04/2024

Bahia 1 x 0 Grêmio - 27/04/2024

Grêmio 0 x 2 RB Bragantino - 02/06/2024

Flamengo 2 x 1 Grêmio - 13/06/2024

Renato com a bandeira do Rio Grande do Sul após a tragédia climática de 2024. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Mano Menezes tenta reverter atual situação do Grêmio

Agora, não existem muitas desculpas. Gustavo Quinteros citava o pouco tempo de treinamento com o elenco completo, enquanto Mano Menezes já alfinetou, mais de uma vez, a metologia de trabalho de seu antecessor. Cabe ao recém-chegado treinador gremista — que estreia na Arena do Grêmio neste domingo, às 16h, contra o Santos — reverter a situação.