Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 22:57 • São Paulo (SP)

Em casa, o Grêmio superou o Caxias por 3 a 2 na partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho e garantiu vaga na decisão do Campeonato Gaúcho. Diego Costa (2x) e Cristaldo marcaram os gols do Imortal, e Vitor Feijão Tomas Bastos descontaram para os visitantes. O placar agregado do confronto ficou 5 a 3.

O Grêmio irá disputar sua sétima final consecutiva no Campeonato Gaúcho, e terá pela frente o Juventude, que eliminou o Internacional.

⚽COMO FOI A PARTIDA?

O Grêmio soube aproveitar a superioridade técnica explorando o lado direito do ataque e não teve dificuldades para construir o resultado no primeiro tempo, que contou com noite inspirada de Diego Costa. O Caxias aproveitou a expulsão de Mayk nos acréscimos do primeiro tempo, cresceu na partida e conseguiu diminuiu com Vitor Feijão e Tomas Bastos. O Imortal recuou na etapa final e segurou a vantagem.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Grêmio será no sábado (30) ou domingo (31), contra o Juventude, pela partida de ida da final do Campeonato Gaúcho. O Caxias volta a campo no dia 21 de abril, contra o Athletic Club, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Diego Costa decidiu o confronto contra o Caxias (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

✅FICHA TÉCNICA

Grêmio 3 x 2 Caxias

Jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho

Data e horário: terça-feira, 26 de março de 2024, às 21h00 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Onde assistir: SporTV e Premiere FC.

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna (RS)e Otávio Legramanti (RS). VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

Gols: Diego Costa (2x) e Cristaldo / Vitor Feijão e Tomas Bastos