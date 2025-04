Gustavo Quinteros sofre forte pressão externa no Grêmio. Na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no final da tarde deste sábado (13), em Porto Alegre/RS, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador foi muito vaiado pela torcida gremista. Em sua entrevista coletiva após o jogo, o argentino-boliviano garantiu não ter ouvido essas manifestações negativas, mas opinou sobre como os torcedores devem se portar.

— Hoje escutei a torcida alentar toda partida. Não escutei a reprovação ante à equipe. A verdadeira torcida sempre alenta. Nós estamos em débito com a torcida, porque queríamos ganhar. Mas não é fácil ganhar do Flamengo — pontuou.

Quinteros vê situação do Grêmio como normal

Quanto ao desempenho do Grêmio, Quinteros voltou a bater na tecla da oscilação dentro das partidas. Ao mesmo tempo, manifestou certa normalidade com os resultados recentes do Tricolor Gaúcho, que chegou à segunda derrota em três jogos no Campeonato Brasileiro.

— Flamengo na partida anterior não ganhou, e a torcida seguramente ficou enojada com o time. Corinthians perdeu. Cruzeiro perdeu também. Não há um time, hoje, que ganhou todos os jogos. Grêmio está dentro da normalidade de jogar bem por momentos, jogar mal [em outros] — avaliou.

Arrascaeta comemora um de seus gols na vitória do Flamengo sobre o Grêmio (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Quinteros ainda reclamou do suposto pênalti não marcado para o Grêmio, em toque de braço de Gerson. E lamentou a série de problemas clínicos de sua equipe. O ponta Cristian Olivera, que passou por extração dentária, foi desfalque contra o Flamengo. Já o zagueiro Rodrigo Ely saiu ainda no primeiro tempo com lesão no joelho.