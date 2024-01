Em 2021, Renato Gaúcho trabalhou com Gabigol, de 27 anos, no Flamengo, onde os dois tiveram um bom relacionamento. Com a chegada do treinador Tite ao Rubro-Negro, o jogador perdeu espaço na equipe. Recentemente, o Corinthians mostrou interesse no atacante, mas a multa rescisória desmotivou o Timão.