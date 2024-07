CBF define árbitro para Corinthians e Grêmio pela Copa do Brasil

Grêmio e Corinthians se enfrentam na Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 17:39 • Porto Alegre (RS)

Após um empate em 2 a 2 cheio de polêmicas pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Grêmio voltam a se enfrentar, desta vez pela Copa do Brasil. Nesta segunda-feira (29), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu quem comandará o confronto de ida das oitavas de final da competição.

Marcelo de Lima Henrique será o responsável pelo arbitragem. Na temporada, o árbitro ainda não apitou um jogo do Corinthians, enquanto já esteve à frente de dois confrontos do Grêmio. No caso, no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras e na vitória de 1 a 0 diante do Athletico Paranaense.

A arbitragem era o tópico de maior preocupação dos times, ainda mais depois do empate da última semana. Alex Gomes Stefano foi muito criticado, principalmente pelos dirigentes gremistas. O vice-presidente gremista, Antônio Brum fez um desabafo após o apito final.

- É uma vergonha, não aguento mais. A gente só quer igualdade, acontecendo isso dentro de campo vai ser difícil. Vergonha, Ednaldo, não deixe o campeonato à deriva, é uma vergonha. Tem que ser resolvido imediatamente, é uma vergonha - disse.

Corinthians e Grêmio entram em campo na noite de quarta-feira (31), quando começam a definir quem avançará para as quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece na Neo Química Arena e a volta será na próxima semana, na quarta-feira, 07, no Couto Pereira, em Curitiba.