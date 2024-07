Grêmio deixa o Z4 após 11 rodadas; veja as contas para escapar do rebaixamento

Luiz Erbes/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 21:43 • Porto Alegre (RS)

Os três pontos conquistados na noite deste domingo (28) foram essenciais para o Grêmio. Após vencer o Vasco por 1 a 0, o Tricolor saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, os gaúchos buscam atingir logo os 45 pontos.

Foram 11 rodadas seguidas na zona de rebaixamento do Brasileirão. Foi em 16 de junho que o Tricolor ingressou no Z4, ao perder para o Botafogo por 2 a 1. Desde então, o time comandado por Renato Portaluppi permaneceu entre os quatro piores da competição até este domingo.

A saída do Grêmio da zona de rebaixamento também contou com uma ajuda. No mesmo horário do jogo do Tricolor, o Athletico Paranaense venceu o Cuiabá por 2 a 1 e impediu que o Dourado passasse o time de Renato na tabela, devido à pontuação.

Com o resultado, o Grêmio chega à 16ª posição, com 18 pontos conquistados. Para escapar de vez do rebaixamento, o Tricolor precisa chegar aos tão esperados 45 pontos, ou seja, precisa conquistar mais 27. Para isso, tem 20 rodadas restantes para chegar a essa pontuação.

Para chegar aos 45 pontos, o Grêmio precisa vencer nove dos 20 jogos restantes. Atualmente, o Tricolor tem pouco menos de 39% de chances de ser rebaixado segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).