Grêmio marca amistosos pré-temporada; Veja confrontos

O Grêmio inicia seu calendário oficial da temporada em 22 de janeiro, quando enfrenta o Brasil de Pelotas, pela estreia do Campeonato Gaúcho. Antes disso, todavia, o Tricolor já marcou seus primeiros amistosos pré-temporada.

continua após a publicidade

➡️Grêmio inicia pré-temporada com apenas um reforço; veja lista

Gustavo Quinteros comandará o Grêmio nesta temporada (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Para iniciar o ano e os compromissos da temporada, o Grêmio enfrentará o São José, na segunda-feira (13), e o Avenida, na sexta-feira (17). O Tricolor pode, ainda, marcar outros compromissos, mas estes são os agendados até o momento.

Além de preparar a equipe para os compromissos do ano, esses serão os primeiros testes de Gustavo Quinteros sob comando do Grêmio. O comandante, que chegou em Porto Alegre na última semana, mostrará seu início trabalho nos amistosos.

continua após a publicidade

O Grêmio fará a sua estreia no Campeonato Gaúcho em 22 de janeiro, quando enfrenta o Brasil de Pelotas. A partida ocorre no Bento Freitas, em Pelotas, a partir das 22h. O Tricolor inicia a sua trajetória em busca do octacampeonato inédito.

Grêmio inicia pré-temporada com apenas um reforço

A temporada do Grêmio começou oficialmente na última quinta-feira (9). Em evento realizado nesta manhã no Hotel Deville, em Porto Alegre, o Tricolor se reapresentou com 26 jogadores. Até o momento, o clube anunciou apenas um reforço para 2025.

continua após a publicidade

João Lucas pertencia ao Santos antes de chegar ao Grêmio (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

João Lucas, único reforço até o momento, esteve presente no evento. Ele já estava em Porto Alegre para a realização de exames médicos e passa a integrar, de forma oficial, o plantel gremista. O lateral-direito assinou contrato de três temporadas com o Tricolor.

Mathias Villasanti foi ausência na reapresentação - mas não há motivos para o torcedor do Grêmio se preocupar. O volante se recupera de um quadro de conjuntivite e precisou ser afastado do grupo. Ele já não esteve presente no retorno aos treinos, na quarta-feira (8), mas foi reintegrado ao elenco.