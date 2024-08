Cacalo, ex-presidente e patrono do Grêmio, morre aos 73 anos

Luiz Carlos Pereira Silveira Martins, o Cacalo, foi homenageado pelo Grêmio em vida (Foto: Divulgação/Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 00:00 • Rio de Janeiro

O Grêmio teve uma grande perda na noite deste sábado (24). O ex-presidente e patrono do clube, Luiz Carlos Pereira Silveira Martins, mais conhecido como Cacalo, morreu aos 73 anos, em Porto Alegre. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento. Conforme divulgado pelo clube, o velório será realizado neste domingo (25), das 9h às 15h, no saguão do portão A da Arena do Grêmio.

Com o Grêmio, Cacalo participou da gestão do clube entre os anos de 1980 e 1990. Durante o período, ele participou de grandes conquistas da história do time, como a conquista da Libertadores de 1995, Brasileirão de 1996 e das duas Copas do Brasil (1994 e 1997). Ele ocupou o cargo de presidente e vice-presidente gremista nas áreas jurídica, administrativa e do futebol.

Em setembro de 2021, Luiz Carlos Silveira Martins teve a história reconhecida no clube e entrou para a Calçada da Fama. Dois anos depois, ele foi escolhido para ser Patrono do tricolor gaúcho, com 99,26% dos votos à favor. Além dele, apenas outros três grêmistas receberam a honraria. Tratam-se dos ex-presidentes Aurélio de Lima Py (patrono de 1946 a 1949), Fernando Kroeff (de 1959 a 1997) e Hélio Dourado (de 2014 a 2017).

Além da ligação direta com o tricolor gaúcho, Cacalo também foi advogado, radialista e colunista do Diário Gaúcho e da Zero Hora. Ele deixa os filhos Eduardo, Roberto e Rafael, e a neta Isabela.