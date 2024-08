Grêmio aposta em retrospecto positivo para enfrentar o Criciúma pelo Brasileirão

Grêmio e Criciúma voltam a se enfrentar, agora no Heriberto Hulse







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 17:00 • Rio de Janeiro

O Grêmio tem uma missão neste domingo (25): vencer o Criciúma no Heriberto Hulse. Para isso, o Tricolor conta com o retrospecto ao seu favor. Dos 16 confrontos no mando do Tigre, os gremistas venceram sete.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Até hoje, o Grêmio tem mais vitórias no Heriberto Hulse que os próprios mandantes. Na história, são 16 jogos, com sete vitórias do Tricolor, cinco do Criciúma e quatro empates. Os visitantes marcaram 23 gols, enquanto o Tigre, 19.

O último confronto pela Série A foi marcado por uma goleada - do Tricolor. Em 15 de novembro de 2024, há quase 10 anos, o Grêmio venceu o Criciúma por 3 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde então, os times se enfrentaram em duas oportunidades na casa do Tigre. Entretanto, nenhuma pela Série A. Em 2015, duelaram pela Copa do Brasil e, em 2022, pela Série B.

▶️ Clube argentino tenta repatriar meio-campista do Grêmio

No domingo, os times entram em campo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h, no Heriberto Hulse. As equipes ainda não se enfrentaram pelo primeiro turno da competição devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.