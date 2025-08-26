Balbuena passa por cirurgia, e Grêmio divulga previsão de retorno

Fábian Balbuena, zagueiro do Grêmio, passou por cirurgia, na manhã desta terça-feira (26), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre-RS, para correção de fratura na fíbula do tornozelo direito. O procedimento foi realizado pelo médico especialista José Sanhudo, e acompanhada por Jardel Tessari, ortopedista do clube.

Balbuena sofreu a lesão após receber forte carrinho de Aylon, nos acréscimos do primeiro tempo do empate em 0 a 0 do Grêmio com o Ceará, no último sábado (23), na Arena do Grêmio, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro paraguaio foi substituído, no intervalo, por Wagner Leonardo.

Conforme divulgado pelo departamento médico da Seleção Paraguaia, e confirmado pelo Grêmio nesta terça-feira (26), o tempo de recuperação previsto para Balbuena é de quatro meses. Isso significa que o zagueiro não deve mais atuar nesta temporada.

Lesão ocorreu no terceiro jogo de Balbuena pelo Grêmio

Balbuena sofreu a lesão em seu terceiro jogo pelo Grêmio. Ele foi contratado no final de julho para preencher lacuna no elenco gremista, que carecia de zagueiro destro com nível de titularidade. O paraguaio estreou na derrota por 1 a 0 para o Sport, no dia 10 de agosto, na Arena do Grêmio, e marcou seu primeiro gol com a camiseta tricolor uma semana depois, na vitória, de virada, por 3 a 1, sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG.

Wagner Leonardo deve ser o substituto de Balbuena

Sem Balbuena, a tendência é que Mano Menezes volte a utilizar dupla de zagueiros canhotos, com Wagner Leonardo e Kannemann. Além deles, o treinador gremista conta, à disposição, neste momento, com Jemerson e o jovem Luís Eduardo, de 17 anos. Erick Noriega, volante recém-chegado, também pode atuar na zaga. Gustavo Martins, lesionado, está entregue ao departamento médico, e Viery ainda não voltou a ser relacionado após se recuperar de lesão.

