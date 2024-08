Autor de dois gols do Grêmio contra o Fluminense, Reinaldo revela pedido de Renato Gaúcho

Reinaldo fez um gol de pênalti e um de falta (Foto: Albari Rosa / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 00:03 • Porto Alegre

A estrela de Reinaldo brilhou na vitória do Grêmio diante do Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira (13). Com dois gols em três minutos, o lateral revelou o pedido de Renato, que acabou gerando um dos tentos.

Em entrevista coletiva após a partida, o lateral comentou sobre a sua batida de falta e, apesar de muitos acharem que ele havia tentado cruzar a bola, ele negou. De acordo com Reinaldo, Renato pediu para bater direto.

- O professor Renato sempre pede pra gente bater as faltas em direção ao gol. (…) eu consegui bater bem na bola. Quando a bola quica fica muito difícil pro goleiro - revelou o lateral.

Com os dois gols marcados, Reinaldo colocou o Grêmio em vantagem para o jogo de volta, na próxima terça-feira (20). Agora, os gaúchos podem até empatar contra o Fluminense que garante a classificação para as quartas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 19h, no Maracanã.