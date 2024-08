Fluminense se torna o clube que mais sofreu viradas na temporada

Mano Menezes, técnico do Fluminense, no Couto Pereira, contra o Grêmio pela Libertadores. (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 13/08/2024 - 23:35 • Rio de Janeiro

Com a derrota para o Grêmio, de virada, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Fluminense igualou o Criciúma como o clube que mais sofreu viradas em 2024. Tricolor saiu na frente com gol de Lima, mas Reinaldo marca duas vezes para dar a vantagem ao time gaúcho.

Não é segredo para ninguém as deficiências defensivas do Flu desde a saída de Nino no início de 2024. Com a lesão de Felipe Melo, a necessidade de reposições ficaram ainda mais evidentes. Mas com a chegada de Thiago Silva, o torcedor conseguiu, finalmente, respirar aliviado, já que com a estreia do zagueiro, a equipe engatou em quatro vitórias seguidas.

Porém, após a euforia, veio o balde de água fria: eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, derrota no clássico contra o Vasco pelo Brasileirão, e agora, a derrota para o Grêmio após assumir a frente no placar da Libertadores.

A virada relâmpago do time gaúcho consolidou a quinta derrota de virada do Fluminense nesta temporada. Veja:

Bahia 2 x 1 Fluminense (Brasileirão)

São Paulo 2 x 1 Fluminense (Brasileirão)

Fluminense 1 x Atlético-GO (Brasileirão)

Juventude 3 x 2 Fluminense (Copa do Brasil)

Grêmio 2 x 1 Fluminense (Libertadores)

Ganso, camisa 10 do Fluminense, em partida contra o Grêmio pelas oitavas de final da Libertadores. (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Após a partida, o técnico Mano Menezes falou sobre a instabilidade após sofrer gols e as subsequentes viradas. O treinador não quis colocar a culpa no psicológico dos atletas, e exaltou a qualidade do adversário. Veja:

— Penso sempre que é muito cômodo pro treinador dizer que é psicológico, outras coisas. Acredito muito em trabalho, parte tática, organização da equipe. O adversário também tem suas armas e trabalha para usá-las. O futebol é aproveitamento. Fizemos uma jogada lindíssima no primeiro tempo, entramos cara a cara, a bola bate embaixo do goleiro e quase entra, mas não entra. A deles foi uma cobrança que não bateu em ninguém. É muito raro essa bola entrar direto, mas entrou. As duas foram feitas... A nossa, talvez, até com mais qualidade para ser gol. Mas futebol é assim. Acho que a equipe tem que ter personalidade, ambição para saber jogar com placar favorável, mas também tem que ter organização para saber suportar a pressão que o adversário, ao estar com o placar desfavorável, vai impor. O Grêmio não vai aceitar derrota na Libertadores perdendo de 1 a 0 de forma generosa. Vai fazer o que sempre fez na vida. Se tem alguém que sabe impor pressão, fazer as coisas ficarem difíceis para o adversário, é o time que enfrentamos hoje. Temos que saber suportar isso bem, sem perder a capacidade de jogar. Quando um time deixa de jogar, pega a bola e entrega para o adversário como fizemos hoje, você tá chamando esse adversário para cima de você, porque ele vem. Começa, inclusive, a perder o medo de sofrer ataque lá. Você não vai lá, você entrega a bola pra ele. Começa a se sentir mais confortável para arriscar como o Grêmio arriscou.

Para Mano Menezes, nada está perdido. O treinador vê o Fluminense com condições de reverter o placar e sair com a classificação no Maracanã.

— Temos que ser inteligentes a ponto de saber interpretar as coisas, o futebol brasileiro é um futebol de boas semanas e semanas ruins. Você oscila muito, se você tem uma sequencia ruim, perde jogadores importantes em determinados jogos e eles fazem falta, mesmo com reservas muito qualificados, mas tem que ter calma, não se empolgar quando as vitórias vem, elas também foram construídas em pequenos detalhes, as derrotas estão acontecendo em cima de pequenos detalhes, que hora são favoráveis hora são contra. Mas acho que a equipe está se comportando bem, estamos melhorando um pouco o ataque ao espaço, como foi o gol. Falamos sobre isso no intervalo, em alguns momentos no primeiro tempo encurtamos demais o jogo por querer a bola no pé e as vezes essa bola pode ser no espaço, mas estamos melhorando nesse aspecto e a equipe vai resolver seus problemas tenho certeza disso.

