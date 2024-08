Atlético-MG e San Lorenzo empataram por 1 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 23:29 • Buenos Aires (ARG)

Atlético-MG e San Lorenzo se enfrentaram nesta terça-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Estádio Nuevo Gasómetro. A equipe mineira empatou por 1 a 1 com o time da capital argentina.

Resumo da partida

O San Lorenzo abriu o placar com Cuello, aos 17 minutos do primeiro tempo, após uma falha na saída de bola do lateral-direito Saravia. No entanto, o Atlético-MG buscou o empate com o atacante Paulinho, aos 13 minutos da segunda etapa, após o goleiro Altamirano espalmar a bola para o meio da área.

Com o resultado, o Galo precisa vencer por apenas um gol de diferença na próxima semana. O jogo de volta acontecerá na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Paulinho marcou o gol do Atlético-MG na partida (Foto: Pedro Souza / Atlético)

✅ FICHA TÉCNICA

SAN LORENZO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: terça-feira, 13 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires-ARG;

📺 Onde assistir: Paramount+;

🟨 Árbitro: Gustavo Adrian Tejera Capo (URU);

🚩 Assistentes: Martin Soppi San Martin (URU) e Carlos Javier Barreiro Jara (URU);

🖥️ VAR: Andres Ismael Cunha Soca;

⚽ Gols: 17' Alexis Cuello (San Lorenzo), 58' Paulinho (Atlético-MG)

🟨 Cartões: Cuello e Báez Sotelo (San Lorenzo)

🟥 -

⚽ ESCALAÇÕES:

SAN LORENZO (Técnico: Leandro Romagnoli)

Altamirano; Nahuel Arias, Lujan, Gastón Campi e Báez Sotelo; Remedi, Tripicho e Elián Irala; Reali, Leguizamon e Alexis Cuello.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Éverson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso; Arana, Vera, Otávio e Scarpa; Bernard, Paulinho e Deyverson.