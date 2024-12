O Corinthians entra em campo pela última vez na temporada no domingo (8), quando enfrenta o Grêmio pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de jogar fora de casa, o Timão terá o apoio da sua torcida, que esgotou todos os ingressos para o jogo na Arena.

De acordo com a administradora da Arena, os dois mil ingressos disponibilizados para a torcida do Corinthians foram todos vendidos até a manhã desta sexta-feira (6). Essa será a primeira vez que o setor visitante estará lotado desde o retorno do estádio após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Ainda não há, todavia, projeção de público para a partida. Entretanto, a expectativa é de casa cheia já que, além de marcar o último jogo das equipes no ano, a partida também marca a despedida de Geromel, ídolo gremista.

Grêmio e Corinthians se enfrentaram pela Copa do Brasil nesta temporada (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Partida pode render valor milionário ao Timão

O Corinthians entra em campo com um objetivo claro: vencer para conquistar a melhor posição possível no Campeonato Brasileiro. Isso porque o Timão já garantiu a vaga para a Libertadores, mas quer aumentar a sua premiação na competição.

Caso permaneça à frente do Bahia na tabela de classificação, os paulistas irão faturar mais R$ 2,4 milhões. O Timão já garantiu R$ 31,3 milhões em premiações, que é o valor destinado ao oitavo colocado da competição, a pior posição que o time pode ficar nos cenários atuais.

Grêmio e Corinthians entram em campo para o último jogo da temporada na tarde de domingo. A bola rola a partir das 16h, na Arena, em Porto Alegre, e acontece em simultâneo com todos os outros jogos da rodada.