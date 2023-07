>Já atualizou sua camisa de 2023? Confira os novos uniformes do Imortal!



Apesar de habitualmente problemas musculares terem maior grau não apenas de complexidade, mas também no tempo de recuperação, a situação, pelo menos neste momento, não preocupa pensando no próximo desafio do Tricolor na temporada.



O Imortal, aliás, tem a promessa de uma sequência difícil nas próximas semanas pensando no fato de ser um dos perseguidores do Botafogo no Campeonato Brasileiro e brigar por vaga na decisão da Copa do Brasil.



Enquanto nos pontos corridos o time enfrenta o Atlético-MG, no próximo sábado (22), às 21h (de Brasília), na competição eliminatória o oponente será o Flamengo, na quarta-feira (26), às 21h30. Ambos os compromissos acontecerão na Arena.