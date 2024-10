Após anunciar aposentadoria, Geromel entra contra Fortaleza: ‘Jogo difícil’

Zagueiro ainda tem mais dez jogos até a aposentadoria (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 00:23 • Porto Alegre (RS)

Pedro Geromel esteve em campo na vitória do Grêmio por 3 a 1 sobre do Fortaleza, na noite desta sexta (4). Na Arena, o zagueiro fez o seu primeiro jogo desde o anúncio da aposentadoria. Após a conquista dos três pontos, o jogador destacou a importância da partida.

Geromel iniciou o jogo no banco de reservas. Entretanto, Gustavo Martins sentiu a coxa aos 31 do primeiro tempo e, com isso, o ídolo gremista entrou em campo. O zagueiro fez uma partida segura e, com o jogador em campo, o time não foi vazado.

'Feliz pela entrega'

Na saída de campo, o zagueiro concedeu rápida entrevista coletiva na zona mista. Geromel destacou a importância da partida e, principalmente, da conquista dos três pontos contra o Fortaleza, que podia conquistar a liderança do campeonato em caso de vitória.

- Fico feliz de poder ter ajudado, fazendo o meu melhor sempre, como sempre fiz nessa última década. Um jogo difícil, contra uma equipe muito qualificada, que está em terceiro no campeonato. Não era um jogo fácil, e o time todo está de parabéns pela entrega e pelos três pontos. - disse Geromel.

Pedro Geromel anunciou a sua aposentadoria nesta terça-feira (2). Ao final do contrato com o Grêmio, em dezembro de 2024, o zagueiro pendurará as chuteiras. Ele ainda não revelou seus planos para o futuro.