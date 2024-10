Grêmio vence, e Fortaleza deixa de assumir liderança do Brasileirão

Martin Braithwaitecelebra gol pelo Grêmio diante do Fortaleza (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 23:32 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio venceu o Fortaleza por 3 a 1 nesta sexta-feira (4), na Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão. Aravena, Braithwaite e Soteldo macaram para os donos da casa, e Hércules fez para os visitantes. Com o resultado, o Imortal chega aos 35 pontos e assume momentaneamente a 11ª colocação; o Leão do Pici segue em terceiro, com 55 pontos.

➡️ Web vai à loucura com falha de João Ricardo em Grêmio x Fortaleza: ‘Que frango’

Como foi o jogo entre Grêmio e Fortaleza

O Grêmio foi superior ao Fortaleza durante quase todo o primeiro tempo. Logo aos 13 minutos, Aravena completou cruzamento de Cristaldo para empurrar a bola para o gol e abrir o placar na Arena. No entanto, cinco minutos depois, Hércules conseguiu aproveitar falha na defesa gremista e igualou o placar. Os donos da casa voltaram a pressionar e obrigaram João Ricardo a fazer duas defesas difíceis em sequência. Já nos acréscimos, Cardona e Kuscevic também salvaram o Laion.

Já depois do intervalo, aos 15 minutos, Braithwaite dominou tirando de Mancuso, carregou até a entrada da área e chutou fraco, mas João Ricardo aceitou em grande falha. Assim, o Fortaleza passou a ter mais a posse de bola e chegou perto de marcar em cabeçada de Lucero, mas Caíque fez boa defesa; o goleiro do Imortal sentiu e precisou ser substituído. Pouco depois, Mancuso recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Laion com um a menos. Nos minutos finais, Soteldo balançou as redes para das números finais ao confronto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que vem pela frente?

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira (9), às 19h30 (de Brasília), e visita o Atlético-MG em jogo atrasado da sexta rodada do Brasileirão. Já o Fortaleza só volta à ação após a Data Fifa, no dia 16 de outubro, e recebe o Galo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Arena tem setores esgotados para confronto de Grêmio e Fortaleza

Grêmio e Fortaleza se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FORTALEZA

29ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de outubro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

🏟️ Público presente: 22.204 pessoas

🥅 Gols: Aravena (13'/1ºT), Braithwaite (15'/2ºT) e Soteldo (46'/2ºT) para o Grêmio; Hércules (18'/1ºT) para o Fortaleza;

🟨 Cartões amarelos: João Pedro, do Grêmio; Mancuso (x2), do Fortaleza;

🟥 Cartões vermelhos: Fábio (no banco), do Grêmio; Mancuso, do Fortaleza.

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Caíque (Rafael Cabral); João Pedro, Gustavo Martins (Geromel), Kannemann e Reinaldo; Pepê, Dodi e Edenílson (Diego Costa); Cristaldo (Igor), Braithwaite e Aravena (Soteldo).

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison (Kervin Andrade), Hércules (Pochettino) e Matheus Rossetto (Martínez); Yago Pikachu (Calebe), Breno Lopes (Moisés) e Lucero.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP)