Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 23/08/2025

O Grêmio recebe o Ceará, neste sábado (23), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Provável time

O Grêmio deve ter a estreia de Marcos Rocha, na lateral direita, e o retorno de Braitwhaite, no comando do ataque. O volante Dodi e o centrovante Carlos Vinícius são desfalques, por suspensão. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Edenilson; Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão o lateral direito João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely e Gustavo Martins, os volantes Villasanti e Camilo e o meia Monsalve.

Mercado da bola

Depois do lateral direito Marcos Rocha e do volante Erick Noriega, anunciados e apresentados nesta semana, o Grêmio espera a chegada de Arthur nos próximos dias. O volante, que retorna ao Grêmio após sete anos, será emprestado pela Juventus-ITA até junho de 2026.

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio se prepara, neste final de semana, para o próximo desafio no Campeonato Brasileiro da categoria. Na próxima quarta-feira (27), o Tricolor Gaúcho recebe o lanterna Atlético-GO, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas disputam, neste sábado (23), às 15h, clássico Gre-Nal, válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS.

Gurias Gremistas encaram clássico Gre-Nal pelo Campeonato Gaúcho. (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA)

