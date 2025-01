Abertura da temporada do Grêmio terá transmissão oficial

Apesar do Grêmio já ter iniciado a pré-temporada, esta quinta-feira (9) marca a abertura oficial da temporada gremista. O evento será transmitido ao vivo pela Grêmio TV a partir das 8h20 e contará com a presença de alguns sócios do clube.

Jogadores do Grêmio já se reapresentaram no CT Luiz Carvalho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Diferente dos últimos anos, a reapresentação acontecerá no Hotel Deville, em Porto Alegre. Isso acontece pois o auditório da Arena ainda passa por reformas devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio do último ano.

O evento contará com a presença do elenco, que será apresentado junto ao novo treinador do time, Gustavo Quinteros, e sua comissão técnica. O presidente Alberto Guerra, membros do Conselho Administrativo e Deliberativo, assim como a imprensa, também estarão presentes. A transmissão acontecerá através da Grêmio Tv a partir das 8h20.

Neste ano, torcedores do Grêmio terão a oportunidade de estarem presentes na reapresentação. De acordo com o Tricolor, inco sócios e seus acompanhantes foram selecionados para a oportunidade, a partir de processo de check-in no site do Clube anunciado via e-mail marketing.

Grêmio inicia pré-temporada com apenas um reforço

O Grêmio corre contra o tempo para anunciar reforços para a temporada. Até esta quarta-feira, o Tricolor reforçou apenas um setor. Ainda nesta semana, o clube anunciou seu primeiro reforço para 2025: o lateral-direito João Lucas.

Jogadores se encontraram com o técnico Gustavo Quinteros (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Tricolor trabalha para fortalecer outros setores como o ataque e a zaga. Na última temporada, o Grêmio perdeu jogadores seja por fim de contrato ou aposentadoria, como o caso de Pedro Geromel.

Por outro lado, a equipe também conta com retornos de empréstimos. Os goleiros Adriel e Gabriel Grando, que estavam fora na última temporada, voltaram a ser reintegrados ao elenco e já se reapresentaram no CT Presidente Luiz Carvalho na terça-feira (7).