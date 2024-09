Santos vive cobrança interna, e dirigentes cogitam a demissão de Carille

Futuro de Carille no Santos é incerto (Foto: Divulgação / Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 18:21 • Santos (SP)

A diretoria do Santos ficou pressionada pelo recente desempenho negativo do time na Série B e passou a cogitar a demissão do técnico Fábio Carille. A equipe treinada pelo profissional teve apenas três vitórias nos últimos dez jogos.

O CEO do Santos, Paulo Bracks, se pronunciou em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (4), sobre o atual momento do clube e demonstrou seu descontentamento com os resultados apresentados pelo time.

Ele também falou sobre a necessidade da precisão para os próximos passos e afirmou que, caso necessário, não hesitará ao realizar mudanças. A fala do dirigente implica o futuro de Carille na equipe.

- A reação precisa ser imediata. Desde sexta fizemos reuniões duras. Fizemos ações, cobranças internas que tiveram como consequência mudança de programação, de carga de treinos. Estamos prontos para agir, encarar o momento sensível, mais de 60% da competição passou. Não podemos errar. Não há trava que nos impeça de agir se necessário for - afirmou o CEO.

O Santos deixou escapar a vitória no último confronto, contra a Ponte Preta, na Vila Viva Sorte, e Bracks criticou a atuação do time na partida.

- A sexta-feira (empate de 2 a 2 com a Ponte) foi constrangedora, inadmissível e indefensável. A Série B é muito difícil e não podemos deixá-la ainda mais difícil. O returno é ruim, dentro da nossa expectativa de performance. A responsabilidade é de todos - comentou o CEO

Mesmo com o bom desempenho do treinador no primeiro turno da Série B e a ótima trajetória da equipe no Campeonato Paulista, a decepção de parte da torcida tem se agravado. Diante da Ponte Preta, por exemplo, houve vaias, protestos e até conflitos com a Polícia Federal.

Fábio Carille já foi cobrado pela diretoria e, em resposta, mostrou ter consciência da instabilidade do Santos.

- A relação com a diretoria é boa, mas sei que tudo pode acontecer. É resultado. Já poderia ter mudado em Goiás. Sou claro com a diretoria, sabem o que passo, faço e treino. Mostro vídeos para eles também para que tenham conhecimento. Mas é claro que está nas mãos deles - declarou

A decisão sobre o futuro de Fábio Carille pode ser decidido na próxima partida do Santos contra o Brusque, pela 25ª rodada da Série B.

Situação do Santos

No returno da Série B, o Peixe venceu apenas uma partida e ainda não conseguiu manter uma sequência nesta etapa da competição. O Alvinegro deixou a liderança na 21ª rodada, após a derrota contra o Avaí em casa, e hoje ocupa a terceira posição na tabela ao somar 40 pontos na competição.

Para alcançar a elite do futebol brasileiro novamente, o Santos precisa atingir a "nota de corte" do G4. A média de pontuação do último time que garante o acesso a Série A é entre 62 e 64 pontos. Com isso, o Alvinegro tem como meta somar pelo menos 22 pontos ao longo das próximas 14 rodadas.