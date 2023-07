Com participação de Luigi, o Esmeraldino bateu o Trindade na final do Goiano sub-20, por 3 a 0. O momento do clube na base, aliás, é bastante positivo em resultados, tendo sido campeão estadual também no sub-15 e no sub-17.



- Era o principal objetivo (conquistar o título estadual). É um momento especial. Essa chance de atuar na equipe sub-20 é muito boa, por isso, estou procurando aproveitar ao máximo, uma vez que ajuda adquirir experiência e com os companheiros, nos treinamentos e jogos - vibrou o atleta.



Apesar da ciência de que ainda tem passos a percorrer no sentido de evoluir como atleta, o cria da base do Goiás espera obter novas oportunidades de treinar com o elenco principal, atualmente dirigido pelo técnico português Armando Evangelista.



- Quero voltar a treinar com os profissionais e evoluir. Sempre assisto vídeos para ver como posso melhorar seja no posicionamento ou no passe. Conto também com um estafe bom no clube que sempre me auxilia - finalizou Luigi.