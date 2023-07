O elenco do Paris Saint-Germain está se preparando para o início da pré-temporada. Os jogadores se reapresentaram nesta terça-feira (11), e iniciaram os trabalhos para a disputa das partidas amistosas. No dia 21 de julho, a equipe fará um amistoso contra o recém-promovido à Ligue 1 Le Havre, no CT de Poissy.