Web detona gafe de Galvão Bueno em Corinthians x Inter: ‘Bizarro’

Galvão Bueno cometeu gafe durante a narração de Corinthians x Internacional e virou assunto na web. Os times se enfrentam neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O confronto tem transmissão exclusiva da Prime Video (streaming).

Internautas na web ficaram insatisfeitos com a atitude de Galvão enquanto narrava o primeiro gol do Internacional. Parte dos comentários apontava que o narrador demorou a gritar gol e não demonstrou o mesmo entusiasmo em comparação ao gol do Corinthians.

Galvão pareceu não ter conseguido definir se a bola tinha entrado ou não. O narrador ainda disse que o árbitro da partida não apontou o centro de campo, o que teria dificultado a definição do lance por parte do jornalista. Posteriormente, Nadine Bastos, comentarista de arbitragem na transmissão, apontou que o juiz do jogo fez o gesto de gol, mas com pouca convicção.

Web detona Galvão

Jogadores do Internacional comemoram primeiro gol contra o Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

CORINTHIANS X INTERNACIONAL

7ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo

👁️ Onde assistir: Prime Video (streaming).

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, José Martínez (Breno Bidon), Carrillo e Igor Coronado; Memphis e Yuri Alberto.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Enner Valencia e Wesley.