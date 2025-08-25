Yago Felipe, do Mirassol, alcança marca especial como jogador

O meia Yago Felipe completou 450 partidas como jogador profissional no último domingo (25), ao entrar em campo pelo Mirassol na vitória sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta de 30 anos tem passagens por Figueirense, Vitória, Goiás, Fluminense, Bahia e agora defende o clube paulista por empréstimo.

Com 93 jogos pelo Figueirense, 89 pelo Vitória, 30 pelo Goiás, 159 pelo Fluminense, 66 pelo Bahia e 13 pelo Mirassol, Yago celebrou a marca alcançada, relembrando

— Desde que saí do interior do Ceará, aos 13 anos, até me tornar um atleta profissional, tive que superar muitos desafios. Mas, com muito trabalho e amor pelo que faço, consegui. E, chegar nessa marca, é um motivo de muito orgulho — declarou o jogador.

Ao longo da carreira, o meia conquistou dois Campeonatos Catarinenses, dois Cariocas e um Baiano. Ele relembrou o período no Fluminense, quando foi capitão da equipe e campeão sobre o Flamengo. “Todos os momentos que vivi até aqui foram muito importantes na construção da minha carreira. Mas, sem dúvidas, ser o capitão em uma final de Fla-Flu no Maracanã e, ainda mais, ser campeão, fica guardado na memória com muito carinho”, disse.

No Mirassol desde este ano, Yago soma 13 partidas e uma assistência. O jogador destacou o momento vivido pelo clube em sua primeira participação na Série A.

— Estou muito feliz em fazer parte desse momento do Mirassol, um clube que merece viver tudo isso. Precisamos desfrutar desse momento histórico. O primeiro objetivo é alcançar os 45 pontos e, depois, sonhar com uma vaga em uma competição continental.

No próximo domingo (31), o Mirassol enfrenta o Bahia. Yago não poderá atuar por estar emprestado pela equipe baiana.

